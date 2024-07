Już dziś, w sobotę, 13 maja, poznamy zwycięzcę 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Do walki o wygraną stanie 26 reprezentantów, w tym również polska artystka, Blanka Stajkow z utworem "Solo". W półfinale nasza reprezentantka porwała publiczność swoim występem i bez problemu awansowała do wielkiego finału. Nie mamy wątpliwości, że i teraz, w wielkim finale konkursu, Blanka da z siebie wszystko i ponownie zaprezentuje wspaniałe show. A co dzieje się u niej na kilka godzin przed finałowym występem? Zobaczcie sami!

"Eurowizja 2023": Tak Blanka przygotowuje się do finałowego występu

Nie ulega wątpliwości, że Blanka Stajkow od czasu polskich preselekcji do Eurowizji wykonała ogromną pracę. Polska reprezentantka mocno zmieniła swój występ, który zdecydowanie podbił serca europejskiej publiczności. Teraz przed polską piosenkarką finałowe show - tuż po godzinie 21:00 ponownie zobaczymy ją na eurowizyjnej scenie. Blanka postanowiła pokazać swoim fanom, jak przygotowuje się do jednego z najważniejszych występów w jej życiu - sami spójrzcie, co aktualnie się u niej dzieje!

Blanka jest już po swojej ostatniej próbie na scenie - teraz zatem przyszedł czas na ostatnie poprawki kostiumu, próbę tańca na backstage'u, a także chwilę relaksu.

TikTok/blikeblanka

TikTok/blikeblanka

TikTok/blikeblanka

Wszystko wskazuje na to, że Blanka na kilka godzin przed finałem Eurowizji 2023 jest w bardzo dobrym humorze i świetnej formie, dlatego nie mamy wątpliwości, że już dziś wieczorem po raz kolejny zobaczymy fantastyczne show w jej wykonaniu. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak trzymać mocno kciuki!

Warto jednak dodać, że bukmacherzy niestety nie dają szans Blance na wygraną Eurowizji 2023. Na ten moment polska wokalistka plasuje się w rankingu na 17. pozycji. Mamy jednak nadzieję, że nasza reprezentantka zaskoczy wszystkich i jej końcowy rezultat będzie dużo lepszy, niż przewidują to bukmacherzy.

TikTok/blikeblanka

TikTok/blikeblanka