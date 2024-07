Podczas niedawnych preselekcji do Eurowizji 2023 Blanka Stajkow zaprezentowała utwór "Solo", który przypadł do gustu jurorom, a zdecydowanie mniej widzom. Ostatecznie to 23-letnia artystka została wyłoniona na reprezentantkę Polski w tegorocznym konkursie. Na scenie Blanka zaprezentowała się w dopracowanym makijażu, różowej kreacji oraz wysoko upiętym koku. Po tym występie wielu fanów zaczęło porównywać ją nawet do Ariany Grande, niektórzy zaś zarzucać kopiowanie stylu Amerykanki. Sama Blanka się z tym nie zgodziła i wyjaśniła, że na nikim się nie wzoruje.

Blanka Stajkow bez makijażu. Jest podobna do Ariany Grande?

Blanka nie zgadza się z zarzutem o kopiowanie stylu Ariany Grande.

- Uważam, że jest świetną artystką, świetną osobą, jest przepiękna więc bardzo mi miło na takie porównania. Natomiast wzorować się to nie - powiedziała w rozmowie z Faktem.

Jak polska reprezentantka na Eurowizji 2023 wygląda bez makijażu? Na jej profilu na Instagramie znaleźć można fotki, na których prezentuje się w całkiem naturalnej wersji. Czy w takiej odsłonie także podobna jest do gwiazdy zza oceanu? Oceńcie sami!