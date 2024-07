Eurowizja 2017: W Kijowie odbyło się losowanie grup półfinałowych na Eurowizję 2017. Już wiemy, że reprezentant Polski zaśpiewa w drugiej części pierwszego półfinału, który odbędzie się 9 maja. O wejście do finału (13 maja) Polska powalczy m.in. z Gruzją, Szwecją czy Łotwą. Jak ten układ oceniają eksperci?

Oto szczegółowa rozpiska - tak będą wyglądać półfinały Eurowizji 2017 (za dziennik-eurowizjny.blog..pl):

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000}

li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-stroke: #000000}

span.s1 {font-kerning: none}

ul.ul1 {list-style-type: disc}

Zobacz także

Półfinał pierwszy - 9 maj

Pierwsza połowa:

Druga połowa:

KRAJE FINAŁOWE GŁOSUJĄCE W PIERWSZYM PÓŁFINALE

Półfinał drugi -(11 maj).

Pierwsza połowa

Druga połowa

KRAJE FINAŁOWE GŁOSUJĄCE W DRUGIM PÓŁFINALE

Czy taki układ sił jest korzystny dla Polski? Zapytaliśmy o to eksperta:



W naszym półfinale są państwa od których (bazując na wcześniejszych wynikach) możemy liczyć na wsparcie punktowe jeśli chodzi o televoting np. Belgia, Szwecja czy Islandia oraz głosujące w naszej grupie Włochy czy Wielka Brytania. Z drugiej strony są też państwa uznawane za silne, które zazwyczaj kwalifikują się do finału jak np. Azerbejdżan, Szwecja, Armenia czy Grecja. Może układ nie jest idealny, ale przecież nie o to chodzi, by liczyć na wsparcie sąsiadów czy diaspory, ale by wysłać na Eurowizję jak najlepszy utwór wykonywany przez utalentowanego reprezentanta oraz by perfekcyjnie przygotować występ i całą otoczkę związaną z naszym uczestnictwem. Wtedy mamy gwarantowany sukces, nawet bez państw, w których mieszka wielu Polaków. Dlatego apeluję do widzów o rozważne decyzje 18 lutego podczas naszego finału narodowego, a później już wszystko w rękach reprezentanta i TVP, która będzie kierować delegacją w Kijowie. - mówi Maciej Błażewicz z Dziennika Eurowizyjnego.