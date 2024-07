1 z 7

Sylwia Grzeszczak chce jechać na Eurowizję 2017?! Jej fani nie mają wątpliwości. A to wszystko za sprawą bardzo krótkiego, aczkolwiek tajemniczego wpisu na Facebooku. Gwiazda wysłała fanom buziaka, a oni zinterpretowali to jednoznacznie - Sylwia szykuje niespodziankę. Co ciekawe, wpis pojawił się kilka godzin po tym, jak TVP ogłosiła, że przedłuża termin zgłaszania się do konkursu!

Sylwia Grzeszczak pojedzie na Eurowizję?!

Spora część fanów Eurowizji i Sylwii chce, aby to ona reprezentowała nasz kraj. Ma bowiem predyspozycje - świetny głos, dobre piosenki, a także zawsze wygląda zjawiskowo na scenie. Kiedy Sylwia wstawiła buziaka na Facebooku fani zaczęli pisać:

Coś czuję że za tym buziakiem kryje się jakiś plan- Coś kombinujesz.. Grzeszczakoholicy to wiedzą Sylwia!!! Marsz na Eurowizję z jakąś piękną balladą, żebyśmy chociaż raz mogli być dumni!!! juz wszystko jasne Grzeszczakoholicy EUROWIZJA URATOWANA - piszą fani.

Co więcej, na nowej płycie Sylwii "Tamta Dziewczyna" znajduje się piosenka "All For You", która trwa mniej niż 3 minuty (to jeden z wymogów na Eurowizji).

Eurowizja 2017 - kto pojedzie?

Wśród chętnych artystów, którzy chcą nas reprezentować są m.in. Kasia Popowska, Mateusz Mijał, Iwona Węgrowska, Gosia Andrzejewicz, Ivs Alter, Mateusz Maga, Anna Karwan, Aneta Sablik, Paulla czy Wojciech Ezzat.

Termin przyjmowania zgłoszeń został przesunięty do 10 lutego, zaś koncert Krajowych Eliminacji odbędzie się 18 lutego. Chcielibyście zobaczyć Sylwię na Eurowizji?