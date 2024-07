1 z 11

Już dziś wieczorem dowiemy się, kto będzie reprezentował nasz kraj podczas konkursu Eurowizji 2017! Zwycięzca Krajowych Eliminacji, które rozpoczną się o godz. 20:30 na antenie Telewizji Publicznej, pojedzie do Kijowa, gdzie 9 i 11 maja 2017 odbędą się półfinały, a 13 maja będzie miał miejsce finał. Zanim jednak rozpoczną się wielkie emocje związane z półfinałem i finałem konkursu Eurowizji, przed nami emocje związane z Krajowymi Eliminacjami!

Już wieczorem na scenie zaprezentuje się dziesięciu artystów. W jakiej wystąpią kolejności i jak będziecie mogli na nich głosować? Według informacji zamieszczonych na eurowizja.org kolejność prezentuje się następująco:

1-Martin Fitch – Fight for us (SMS o treści 1 pod numer 7350)

2-Lanberry – Only human (SMS o treści 2 pod numer 7350)

3-Isabell Otrębus – Voiceless (SMS o treści 3 pod numer 7350)

4-Paulla – Chcę tam z tobą być (SMS o treści 4 pod numer 7350)

5-Olaf Bressa – You look good (SMS o treści 5 pod numer 7350)

6-Kasia Moś – Flashlight (SMS o treści 6 pod numer 7350)

7-Aneta Sablik – Ulalala (SMS o treści 7 pod numer 7350)

8-Rafał Brzozowski – Sky over Europe (SMS o treści 8 pod numer 7350)

9-Carmell – Faces (SMS o treści 9 pod numer 7350)

10-Agata Nizińska – Reason (SMS o treści 10 pod numer 7350)

Jak oddawać głosy? Na każdego wykonawcę można głosować podczas jego występu. Z jednego numeru tel. można oddać jeden głos na każdego uczestnika. Dodatkowe głosowanie (10 minut) odbędzie się w trakcie trwania występów gości specjalnych polskich preselekcji.

Będziecie oglądać dzisiejsze preselekcje? Kto Waszym zdaniem pojedzie na Eurowizję?

