Rafał Brzozowski zaprezentował piosenkę na Eurowizję! Utwór nosi tytuł "Sky over Europe" i jest romantyczną balladą. Premiera piosenki odbyła się w walentynkowy wieczór, a Rafał Brzozowski nie kryje dumy z tego, co udało mu się stworzyć. Już wcześniej zdradził swoim fanom, jaki tytuł będzie nosił stworzony przez niego utwór, z którym będzie startował w preselekcjach do Eurowizji:

Kochani to juz mogę napisać oficjalnie! Wystąpię w eliminacjach do Eurowizji w tym roku !!! Piosenka zgłoszona w ostatniej chwili , powstała prawie dwa lata temu dzięki współpracy z Marcinem Kindlą i Markiem Dutkiewiczem , niedawno wpadłem na pomysł jej angielskiej wersji i Marek napisał genialny tekst !! Udało sie zakwalifikować i dlatego tak prosiłem Was o wsparcie kiedy głos odmówił mi posłuszeństwa! Teraz juz powoli szykuje sie do przyszłej soboty, żeby być 100% w pełni sił i pokazać Wam tą wspaniałą piosenkę !! Sky Over Europe juz niedługo ! Bardzo aktualna piosenka, mega na czasie i zmuszająca do refleksji .

Cieszę sie ogromnie i mam nadzieje ze Wy tez razem ze mną !! Tak jak pisałem będę walczył, bo taki jestem :)) hej.

Oprócz Rafała Brzozowskiego wystąpi jeszcze 9 osób. Kto z nich ma największą szansę na reprezentowanie Polski w Kijowie? Już dziś o 20.30 wielki koncert finałowy Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2017!

