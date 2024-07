1 z 7

Kim jest Olaf Bressa? To młody raper z Kalisza, który weźmie udział w polskich preselekcjach do konkursu Eurowizji 2017. W poniedziałek, 13 lutego, młody artysta zaprezentował swoją piosenkę na konkurs - " You look good". Utwór jest autorstwa piosenkarza z Anglii Ashley’a Hicklina (współpracował m.in. z Tomem Dice, Elaizą i Waylonem), Rufusa Hamsena i DJ Farhota, który pisał np. dla Nneki czy Rity Ora. Czy ma ona szansę wygrać w preselekcjach?

Kim jest Olaf Bressa?

Olaf Bressa znany jest już szerszej publiczności. Kiedyś dotarł do finału programu „Mam Talent”, ale teraz ma dużo większe plany i marzenia! Na co dzień muzyk wykonuje utwory reggae, które sam pisze i komponuje. Większość z nich tak jak "Właściwą Drogą Iść" można posłuchać na YouTubie. Jak sobie poradzi podczas preselekcji? Posłuchajcie jego nowej piosenki!

Eurowizja 2017 - Olaf Bressa i jego piosenka You look good

