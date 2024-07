Znamy kolejność startową finału Eurowizji 2017, który odbędzie się już 13 maja. Kiedy wystąpi Polska? Kasia Moś na scenie zaprezentuje się jako druga w kolejności. Konkurs zaczyna się o 21, a więc polską reprezentantkę zobaczymy najpewniej około godziny 21:15-21:30. Poznajcie szczegóły!

Reklama

Zobacz: Pierwsze oświadczyny w historii Eurowizji! Zobaczcie reakcję reprezentantki Macedonii!

Eurowizja 2017 - kiedy wystąpi Polska w finale?

Tuż po zakończeniu drugiego półfinału, podczas którego poznaliśmy kolejnych 10 finalistów, producenci Eurowizji ustalili kolejność startową finału Eurowizji 2017. W finale wystąpi zaś 26 krajów (10 z pierwszego półfinału, 10 z drugiego, 5 państw stałych z tzw "Wielkiej Piątki" oraz gospodarz). Zobaczcie, jaka będzie kolejność:

Izrael (Imri – I Feel Alive) Polska (Kasia Moś – Flashlight) Białoruś (Navi – Historyja majho žyccia) Austria (Nathan Trent – Running on Air) Armenia (Artsvik – Fly with Me) Holandia (O’G3NE – Lights and Shadows) Mołdawia (SunStroke Project – Hey Mamma!) Węgry (Papai Joci – Origo) Włochy (Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma) Dania (Anja – Where I Am) Portugalia (Salvador Sobral – Amar Pelos Dois) Azerbejdżan (Dihaj – Skeletons) Chorwacja (Jacques Houdek – My Friend) Australia (Isaiah – Don’t Come Easy) Grecja (Demy – This Is Love) Hiszpania (Manel Navarro – Do It For Your Lover) Norwegia (JOWST – Grab the Moment) Wielka Brytania (Lucie Jones – Never Give Up on You) Cypr (Hovig – Gravity) Rumunia (Alex & Ilinca – Yodel It!) Niemcy (Levina – Perfect Life) Ukraina (O.Torvald – Time) Belgia (Blanche – City Lights) Szwecja (Robin Bengtsson – I Can’t Go On) Bułgaria (Kristian Kostov – Beautiful Mess) Francja (Alma – Requiem)

Co fani Eurowizji mówią o takiej kolejności? Niektórzy są zadowoleni, twierdząc, że Izrael, który występuje przed nami i Białoruś, która występuje po nas, nie są aż tak mocnymi kandydatami. Inni jednak twierdzą, że występ na samym początku nie zapadnie w pamięć widzom. Co więcej - końcówka finału, czyli Belgia, Szwecja, Bułgaria i Francja to kraje typowane do zwycięstwa! Duże emocji budzi jednak fakt, że kolejność została ustalona przez producentów.

Pozycja druga nie jest uznawana za zbyt dobrą, bazując oczywiście na statystykach, które pokazują, że w ostatnich pięciu latach kraje startujące z tego miejsca nawet nie weszły do top15. Ostatni raz kraj z dwójką znalazł się w top10 w 2011 roku. Producenci stawiają na drugiej pozycji kraje, które teoretycznie nie będą liczyć się w głosowaniu, ale Eurowizja w tym roku pokazała swoją nieprzewidywalność, z kolei Kasia udowodniła, że nawet w trudniejszym półfinale jest w stanie osiągnąć sukces, więc wszystko może się zdarzyć i wszyscy tu wierzymy, że widzowie i jurorzy pomogą jej zając wysokie miejsce - mówi nam Maciej Błażewicz z Dziennika Eurowizyjnego.

A co Wy o tym myślicie?

Zobacz także

Jak głosować na Polskę w finale?

Oczywiście Polacy w Polsce nie będą mogli głosować na Kasię Moś. Aby oddać głos na polską reprezentantkę, należy wpisać SMS o treści 02 i wysłać go pod numer wyświetlony na ekranie lokalnego nadawcy publicznego bądź też zadzwonić

Zobacz: TYLKO U NAS ekskluzywny wywiad z Kasią Moś po wejściu do finału Eurowizji!

Kasia Moś wystąpi jako druga!