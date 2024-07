Polskie eliminacje konkursu Eurowizja 2016 zbliżają się wielkimi krokami. Ostatnio to Cleo i Donatan byli naszą największą nadzieją na zdobycie upragniongo pierwszego miejsca, jednak w 2014 roku laur zwycięstwa przypadł kontrowersyjnej Conchicie Wurst. Ola Ciupa, która wówczas także pojawiła się na scenie, zdradziła nam, czy Cleo myśli o ponownym zaśpiewaniu się w konkursie.

Cleo jest teraz bardzo zajęta. Wypuściła nowy singiel, kończy pracę nad swoją płytą i później jedzie w bardzo dużą trasę koncertową, więc niestety chyba nie będzie miała na to czasu w tym roku. Natomiast oczywiście to jest bardzo duże wyróżnienie. I myślę, że i Cleo by zrobiła to z przyjemnością, i ja też bardzo chętnie, bo wspominam to naprawdę jako największą z przygód w moim życiu.