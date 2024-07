Za nami 66. uroczystość rozdania nagród Emmy, nazywanych często "telewizyjnymi Oscarami". W Los Angeles pojawiło się kilkadziesiąt największych gwiazd i twórców najpopularniejszych amerykańskich serialów, wśród nich m.in. Julia Roberts. Najwięcej statuetek, bo aż 5, zgarnęli twórcy międzynarodowego hitu "Breaking Bad". Oto cała lista nagrodzonych seriali, aktorów i scenarzystów:

Reklama

Serial dramatyczny:

"Breaking Bad"

Serial komediowy:

"Współczesna rodzina"

Aktor w serialu dramatycznym:

Bryan Cranston, "Breaking Bad"

Aktorka w serialu dramatycznym:

Julianna Margulies, "Żona idealna"

Zobacz także

Scenariusz w serialu dramatycznym:

Moira Walley-Beckett, "Breaking Bad" ("Ozymandias")

Aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:

Aaron Paul, "Breaking Bad"

Aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:

Anna Gunn, "Breaking Bad"

Reżyseria w serialu dramatycznym:

Cary Joji Fukunaga, "Detektyw" ("Who Goes There")

Aktorka w serialu komediowym:

Julia Louis-Dreyfus, "Figurantka"

Aktor w serialu komediowym:

Jim Parsons, "Teoria wielkiego podrywu"

Aktorka drugoplanowa w serialu komediowym:

Allison Janney, "Mamuśka"

Aktor drugoplanowy w serialu komediowym:

Ty Burrell, "Współczesna rodzina"

Reżyseria w serialu komediowym:

Gail Mancuso, "Współczesna rodzina"

Scenariusz w serialu komediowym:

Louis C.K., "Louie"

Scenariusz w mini-serialu lub filmie telewizyjnym:

Steven Moffat, "Sherlock" ("His Last Vow")

Aktorka drugoplanowa w mini-serialu lub filmie telewizyjnym:

Kathy Bates, "American Horror Story: Sabat"

Aktor drugoplanowy w mini-serialu lub filmie telewizyjnym:

Martin Freeman, "Sherlock"

Reżyseria w mini-serialu lub filmie telewizyjnym:

Colin Bucksey, "Fargo"

Najlepszy mini-serial:

"Fargo"

Najlepszy film telewizyjny:

"Odruch serca"

Aktorka w mini-serialu lub filmie telewizyjnym:

Jessica Lange, "American Horror Story: Sabat"

Aktor w mini-serialu lub filmie telewizyjnym:

Benedict Cumberbatch, "Sherlock"

Najlepsza reżyseria programu typu Variety Special:

67th Annual Tony Awards

Najlepszy serial typu Variety:

„The Colbert Report”

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Zobacz: Wybrano najpiękniejsze gwiazdy Hollywood: Roberts, Lawrence, Pink...

Reklama

Gwiazdy na Emmy 2013: