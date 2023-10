Organizowanie inspirujących konkursów, w których możemy podziwiać wasze kreatywne prace, to sama przyjemność! Kilka tygodni temu wraz z firmą Ferrero, czyli producentem batonika Duplo zaprosiliśmy was do udziału w zabawie, w której można było wygrać wyjątkowe nagrody. Ogromna liczba zgłoszeń i poziom nadesłanych prac naprawdę nas zaskoczyły! Jesteśmy pod wrażeniem i widzimy, jak bardzo kochacie modę, trendy oraz oczywiście pyszny smak batonika Duplo.

Wyjątkowe projekty, niezwykli artyści

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu autorskiego projektu stylizacji inspirowanego batonikiem Duplo – jego kolorami, fakturą, wyjątkowym smakiem oraz hasłem tegorocznej edycji imprezy Party Fashion Night – REFLECTION. O główną nagrodę rywalizowało wielu, ale wygrać mógł tylko jeden projekt. Przyznaliśmy również nagrody II i III stopnia. W sumie wyłoniliśmy aż 26 laureatów.

Nagroda główna - 1 x zestaw od batonika Duplo (notes i batoniki Duplo) oraz dwuosobowe zaproszenie na Party Fashion Night

Nagroda II stopnia - 5 x zestaw od batonika Duplo (notes i batoniki Duplo) i bon podarunkowy do Zalando o wartości 500pln

Nagroda III stopnia – 20 x zestaw od batonika Duplo (notes i batoniki Duplo)

Nie trzymamy was dłużej w niepewności! Oto cała lista laureatów:

Osoby, które zgłosiły się do konkursu wykazały się nie tylko talentem, ale też ogromną pomysłowością i wyobraźnią. Wśród nadesłanych prac znalazły się odważne imprezowe kreacje, klasyczne, delikatne i zwiewne propozycje, a także bardzo modne, monochromatyczne komplety na wieczór w odcieniach czerwieni, brązu oraz złota. Każda osoba znalazła w batoniku Duplo coś wyjątkowego. Jedni skupili się na chrupiącej fakturze wafelka, inni na czekoladowo-orzechowym smaku, a jeszcze inni na szacie graficznej opakowania.

Projekt Magdaleny Horsthemke zdobył nagrodę główną. Jest w nim wszystko to, za co kochamy modę – styl, pomysł i ponadczasowość. Od razu też przywodzi na myśl batonik Duplo – jego kolory, fakturę i pyszny smak, którego nie sposób zapomnieć.

Nagroda II stopnia powędrowała m.in. do Piotra Mieszały. Projekt sukienki, którą stworzył idealnie sprawdziłby się na takiej imprezie jak Party Fashion Night. Jest niezwykle elegancka, a przede wszystkim nieoczywista, podobnie jak nasz ulubiony batonik Duplo.

Ta sama nagroda powędrowała do Ewy Górskiej, autorki projektu inspirowanego kolorem opakowania batonika Duplo. Trudno oderwać od niego wzrok!

Jolanta Maciejczyk, jedna z laureatek nagrody II stopnia inspirowała się fakturą i kolorami batonika Duplo. Jej projekt bardzo mocno wpisuje się w trendy, a jednocześnie ma w sobie dużo indywidualizmu.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym w konkursie i dziękujemy za liczne zgłoszenia! Do zobaczenia na Party Fashion Night 2023, największym wydarzeniu modowym w tym sezonie! My już nie możemy doczekać się pokazów kolekcji topowych polskich projektantów oraz pokazu specjalnego przygotowanego przez Duplo.

