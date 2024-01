O śmierci Normana Jewisona poinformował rzecznik jego rodziny, który przekazał okoliczności odejścia reżysera. Kariera kanadyjskiego filmowca trwała cztery dekady. W Polsce i nie tylko najbardziej znanym filmem jego dorobku pozostaje „Skrzypek na dachu”. Jewison nakręcił też takie klasyki jak „W upalną noc”, „Huragan” czy „Wpływ księżyca”.

Nie żyje Norman Jewison

Doniesienia o śmierci Normana Jewisona potwierdzono na łamach „The New York Times”. Rzecznik rodziny reżysera powiadomił, że 97-latek zmarł w spokoju, w swoim domu. Nie zdradził jednak, gdzie mieszkał filmowiec i podkreślił, że jego bliscy proszą o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym momencie.

Przyszedł na świat 21 lipa 1926 roku w Toronto. Teatr i kino pociągały go od dziecka. Początkowo Norman Jewison chciał zostać aktorem. Po wojnie uczył się reżyserii w kanadyjskiej telewizji, z której trafił do CBS. Rozgłos przyniosła mu komedia – zarazem debiut filmowca – z Tonym Curtisem, „40 Pounds of Trouble”, która pojawiła się w 1962 roku.

W latach 60. Norman Jewison mocno zaznaczył swoją obecność w świecie kina, kręcąc takie filmy jak „Rosjanie nadchodzą”, „w upalną noc” i „Afera Thomasa Crowna”. Krytycy docenili talent reżysera, na którego spłynął deszcz nominacji do Oscarów i Złotych Globów.

Szczególną popularność zdobył musical „Skrzypek na dachu” z 1971 roku. Za ten film Jewison dostał trzy Oscary oraz osiem nominacji. Pięć Oscarów powędrowało do „W upalną noc”. Łącznie dzieła kanadyjskiego artysty zgarnęły 12 Oscarów i 45 nominacji.

Ostatnim filmem Normana Jewisona była nakręcona w 2003 roku „Deklaracja” z Michaelem Cainem w roli głównej. Kanadyjska gwiazda świata kina odeszła w sobotę, 20 stycznia. Przypominamy, że w styczniu informowaliśmy także o śmierci gwiazdora „Beverly Hills, 90210”.