W drugim odcinku tanecznego show z programem pożegnali się Olga Bończyk i Marcin Zaprawa. Werdykt był podyktowany ocenami jury oraz głosami widzów, którzy w tym przypadku musieli oddać dość małą ilość głosów. W "Tańcu z Gwiazdami" pozostało 11 par, jednak już po dwóch odcinkach widać wyraźnego faworyta widzów. Zobaczcie, kto może liczyć na głosy fanów!

To oni otrzymali najwięcej głosów fanów "Tańca z Gwiazdami"

Ubiegła edycja "Tańca z Gwiazdami" przyniosła świetne wyniki oglądalności, więc nic dziwnego, że producenci show postanowili stworzyć kolejną odsłonę programu. Do 15. edycji zostały zaproszone topowe nazwiska polskiego show-biznesu, a także znani i lubiani tancerze, którzy partnerują swoim gwiazdom. Poziom tegorocznego "Tańca z Gwiazdami" jest naprawdę wysoki, o czym świadczą noty jurorów. W pierwszym odcinku padła pierwsza "40" dla Vanessy Aleksander, a 38 punktów zdobyła Julia Żugaj. Drugi odcinek jednak nie był aż tak radosny, ponieważ Iwona Pavlović oceniła taniec Majki Jeżowskiej na "trójkę". Należy pamiętać, że oceny sędziów to jedynie składowa do całościowego wyniku danej pary. Dużą pomocą w przejściu do kolejnego odcinka są fani, którzy mogą oddawać głosy sms-owo oraz przez aplikację.

W ostatnim odcinku z programem pożegnała się Olga Bończyk, a w tabeli wyników jurorów to Vanessa Aleksander zajmowała pierwsze miejsce. Jednak Fakt dotarł do informacji, że numerem jeden wśród widzów wcale nie była młoda aktorka. Okazało się, że w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" głosami widzów wygrali: Anna-Maria Sieklucka, Julia Żugaj oraz Maciej Zakościelny. Jeśli te wyniki będą się utrzymywać, to oni będą mieli szansę powalczyć o Kryształową Kulę.

Wydaje się również, że tuż za podium widzów znajdują się Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, którzy mają wielkie poparcie fanów przed telewizorami oraz w studiu. Podczas ostatniego odcinka na widowni siedziała Maffashion, która z dumą wspierała swojego przyjaciela i jego partnerkę taneczną.

Myślicie, że powyższe wyniki utrzymają się do końca sezonu i to właśnie z Zakościelnym, Żugaj i Sieklucką spotkamy się w finale "Tańca z Gwiazdami"?

