Chauncy Glover został pierwszym czarnoskórym głównym prezenterem w KTRK w Houston. Pionier w branży telewizyjnej dynamicznie rozwijał swoją karierę i w ubiegłym roku przeniósł się do Los Angeles. Tam rozwinął skrzydła i stał się prawdziwą gwiazdą. Dzięki rozpoznawalności zaczął prowadzić wieczorne programy informacyjne. Widzowie mogli go oglądać razem z Patem Harveyem oraz Suzie Suh. We wtorek, 5 listopada na antenie stacji przekazano, że Glover nie żyje. Śmierć zaledwie 39-letniego prezentera wywołała duże poruszenie w amerykańskich mediach.

Nie żyje Chauncy Glover. Rodzina wydała oświadczenie

Zaskakujące i przykre doniesienia o śmierci Chauncy’ego Glovera potwierdziła rodzina prezentera, która przekazała oficjalne oświadczenie stacji KCAL. Komunikat został opublikowany na antenie. Odejście 39-latka poruszyło całe środowisko mediów. Koledzy i koleżanki z branży podzielili się wzruszającymi wspomnieniami.

Jesteśmy zdruzgotani niewyobrażalną stratą naszego ukochanego Chauncy'ego. Był on dla nas nie tylko synem i bratem, ale przede wszystkim światłem naszego życia i prawdziwym bohaterem dla społeczności, której służył – przekazała rodzina Glovera.

Glovera wspomniał m.in. reporter Rick Montanez. Dziennikarz stwierdził, że zmarły prezenter zawsze wspierał innych w pracy, szybko nawiązywał kontakty z pracownikami. Oprócz tego Glover działał na rzecz społeczności. Założył program mentorski „The Chauncy Glover Project”, jeszcze gdy pracował w WDIV w Detroit.

Dzięki działalności Glovera ponad 350 czarnoskórych chłopców dostało się na studia. Program dziennikarza wspierał ponad tysiąc młodych mężczyzn. Mimo dynamicznie rozwijającej się kariery prezenter nigdy nie zapomniał o działaniach na rzecz społeczności, co rodzina zmarłego również podkreśliła w oświadczeniu.

Jego współczucie i zaangażowanie w pomaganie innym zmieniło niezliczone życia – usłyszeliśmy w oświadczeniu.

Chauncy Glover przyszedł na świat w Athens w stanie Alabama. Pierwsze kroki dziennikarskie stawiał w WTVM w Columbus, Georgia. Oprócz tego udzielał się również w teatrze. Można go było zobaczyć w krajowych i off-broadwayowskich produkcjach. Glover zaśpiewał na pogrzebie ikony ruchu praw obywatelskich Ros Parks w Montgomery w Alabamie.

Nagła śmierć Glover budzi wiele pytań. Jak dotąd jednak nie przekazano przyczyny zgonu prezentera.

Tragiczny koniec poszukiwań 31-latki w Londynie

Nie jest to jedyna smutna wiadomość, jaka dotarła do nas w ostatnim czasie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nie żyje 31-letnia artystka z Londynu. Sarah Cunningham zaginęła w tajemniczych okolicznościach na początku listopada. Kilka dni temu odnaleziono jej ciało na torach stacji metra.

Malarka dopiero co świętowała otwarcie wystawy ze swoimi pracami w Seulu. Podczas jej wizyty w Korei Południowej nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Rzecznik londyńskiej policji opublikował komunikat w tej sprawie i zaapelował o uszanowanie prywatności rodziny zmarłej artystki.

