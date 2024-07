Elżbieta Romanowska opowiedziała nam o pracy z Rafałem Maserakiem podczas prób do "Tańca z gwiazdami". Czy aktorka obawiała się współpracy z popularnym tancerzem? W specjalnym wywiadzie dla Party.pl zdradziła, że przed programem słyszała o Rafale Maseraku sporo... Czy plotki o tancerzu się potwierdziły?

Wiedziałam, jaką ma opinię w świecie... Natomiast ja staram się nie oceniać książki po okładce. Chciałam się na własnej skórze przekonać, co to będzie za ancymon, czy rzeczywiście te wszystkie legendy są prawdziwe. Dałam mu duży kredyt zaufania i póki co się nie zawiodłam - zdradziła Elżbieta Romanowska.