Choć do emisji nowego sezonu programu "Nasz nowy dom" jeszcze sporo czasu, to jednak fani show już z niecierpliwością czekają na jego start. Wszyscy bowiem są zaciekawieni debiutem Elżbiety Romanowskiej w roli prowadzącej. Zanim to jednak nastąpi, już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z planu "Nasz nowy dom". Sami spójrzcie, jak aktorka pracuje na planie programu.

Elżbieta Romanowska na planie "Nasz nowy dom". Nowe zdjęcia

Wiadomość o tym, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz nowy dom" i od teraz to Elżbieta Romanowska zajmie jej miejsce, dotarła do mediów na początku maja. Jak wiadomo, zmiany nastąpiły dość szybko i równie szybko aktorka wkroczyła na plan programu, bo już w połowie maja. Gwiazda ma już za sobą kilka remontów w "Nasz nowy dom" i nie ukrywa, że jest zachwycona pracą na planie. Nie ulega też wątpliwości, że również ekipa programu bardzo ciepło przyjęła nową prowadzącą do swojego teamu. Świadczą o tym chociażby te nowe zdjęcia!

Choć początkowo fani "Naszego nowego domu" nie byli zachwyceni zmianami w programie, to jednak teraz wielu z niecierpliwością czeka na nowe odcinki show Polsatu. Na ten moment przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać, bo odcinki z Elżbietą Romanowską pojawią się dopiero jesienią. Już teraz jednak nie ma wątpliwości, że aktorka mocno zaangażowała się w swoją pracę i wkłada w nią całe serce.

A Wy, też nie możecie się doczekać nowego sezonu programu "Nasz nowy dom"? Zobaczcie zatem więcej zdjęć z planu show, na którym pojawiła się już nowa prowadząca, Elżbieta Romanowska.

