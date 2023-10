Polsat przeżywa prawdziwą rewolucję po tym, jak nowy dyrektor programowy Edward Miszczak postanowił zwolnić Katarzynę Dowbor. Była prowadząca "Nasz nowy dom", która spędziła na planie dekadę, nie ukrywa tego, że nie została dobrze potraktowana przez władze stacji. Choć program otrzymał TeleKamerę, nie podziękowano dziennikarce, która została całkowicie pominięta. Nową gwiazdą "Naszego nowego domu" będzie znana z serialu "Ranczo" Elżbieta Romanowska. Na aktorkę wylała się fala krytyki i wygląda na to, że przekonanie do siebie telewidzów będzie bardzo trudnym zadaniem. Niedawno udzieliła obszernego wywiadu, w którym odniosła się do presji, hejtu oraz podzieliła się pierwszymi wrażeniami z planu. Zdradziła kulisy zatrudnienia.

"Nasz nowy dom": Elżbieta Romanowska ujawniła kulisy zastąpienia Katarzyny Dowbor. "Przydałby mi się kredyt zaufania"

Jak na razie nie zapowiada się, by burza po zwolnieniu Katarzyny Dowbor z Polsatu ucichła. Była prowadząca "Nasz nowy dom" udzieliła już kilku wywiadów, w których opowiedziała o gorzkich kulisach rozstania ze stacją. Tym razem to jej następczyni, Elżbieta Romanowska postanowiła porozmawiać z mediami o swojej nowej pracy. Aktorka na łamach serwisu WP Kobieta ujawniła kulisy zatrudnienia. Zaznaczyła, że była fanką Katarzyny Dowbor i całego formatu, ale teraz chce dodać coś od siebie.

Presja zawsze jest. Przede wszystkim skupiam się na tym, co najważniejsze: na ludziach, naszych bohaterach, którzy naprawdę wiele przeszli w życiu. Dzięki remontom ich los może odmienić się diametralnie. Nie do końca jest istotne, kto będzie to remontował, projektował, kto będzie prowadził — najważniejsze jest przesłanie tego formatu. Rozumiem żal co niektórych. Uwielbiam ten program, uwielbiałam panią Katarzynę... Nie chcę wchodzić w czyjeś buty, nie chcę nikogo zastępować. Chcę dalej wraz z całą ekipą i telewizją Polsat tworzyć ten program, ale trochę inaczej, chcę dać cząstkę siebie — wyjaśniła.

Elżbieta Romanowska nie ukrywa, że nie znalazła się w łatwej sytuacji, ponieważ przyszła do gotowego formatu, którego twarzą od dekady była Katarzyna Dowbor. Aktorka podkreśliła, że nie zabiegała o to, by zastąpić uwielbianą dziennikarkę. Decyzja dyrektora programowego ją także zaskoczyła.

Na pewno nie jest to tak komfortowa sytuacja, jakbym miała tworzyć program od samego początku. Nie chcę wypowiadać się na temat tego, jak do tego doszło. Nie taka moja rola i to nie była moja decyzja. Nie przyszłam przecież do dyrektora Edwarda Miszczaka z pomysłem poprowadzenia "Naszego nowego domu". Byłam równie zaskoczona jak wszyscy — stwierdziła w rozmowie z WP Kobieta.

W dalszej części rozmowy Elżbieta Romanowska odniosła się do fali hejtu, jaka na nią spłynęła. Gwiazda serialu "Ranczo" wprost przyznała, że chciałaby, żeby telewidzowie dali jej szansę i nie oceniali jej jeszcze przed pierwszym odcinkiem. Dodała, że nie może przejmować się złośliwymi komentarzami.

Prawda jest taka, że jeśli ktoś chce się do czegoś przyczepić, zawsze coś znajdzie. To po pierwsze. Po drugie na pewno przydałby mi się kredyt zaufania. Bardzo cenię sobie opinię ludzi, bo dzięki temu mogę się rozwijać, być lepsza. Natomiast to muszą być rzeczowe argumenty i rady, które ja z chęcią przyjmę, ale po obejrzeniu chociaż 2-3 odcinków. Jeśli ktoś ocenia mnie, moją pracę, nie widząc efektów, to jak mam podchodzić do tego poważnie? Mam przejmować się złośliwymi wiadomościami, że nie powinnam przyjmować tej propozycji? - przyznała.

Później nowa prowadząca "Nasz nowy dom" dodała, że nie podjęła decyzji o zastąpieniu Katarzyny Dowbor pochopnie. Aktorka musiała przemyśleć ofertę Edwarda Miszczaka i miała pewne wątpliwości. Jednak gdyby miała wrażenie, że nie powinna obejmować tej funkcji, odmówiłaby.

Artystka jest już po pierwszych nagraniach i ujawniła, że spotkała się z wielkim zaufaniem ze strony bohaterów "Naszego nowego domu". Warto przypomnieć, ze głośnego wywiadu udzieliła też jej poprzedniczka. Na łamach "Super Expressu" Katarzyna Dowbor zasugerowała, że martwi się o dalsze losy programu. Dziennikarka stwierdziła, że Elżbieta Romanowska może mieć pewne trudności...

