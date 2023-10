Informacja o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom" wywołała burzę w mediach. Część osób uważała, że nikt nie będzie w stanie jej zastąpić. Inni twierdzili, że potrzebna jest świeża krew i nowa energia. Jak na zmianę zapatrują się członkowie ekipy i czy Elżbieta Romanowska sprawdza się, jako prowadząca?

Reklama

Wiesław Nowobilski o pracy z Elą Romanowską

Katarzyna Dowbor była związana z show "Nasz nowy dom" od samego początku i prowadziła aż 20 edycji tego programu. Informacja o jej usunięciu poruszyła fanów formatu. Niektórzy zadeklarowali, że już nie będą go oglądać, bo "to nie będzie to samo". Wiele osób jest jednak bardzo ciekawych, jakie emocje do produkcji wniesie nowa prowadząca, czyli Elżbieta Romanowska. Teraz wszelkie wątpliwości zostały rozwiane.

AKPA/mat. prasowe

Zobacz także: Katarzyna Dowbor wymownie o nowej pracy: "Drzwi się otworzyły". Chodzi o "Dzień dobry TVN"?!

Wiadomo, że realizacja nowego sezonu programu "Nasz nowy dom" trwa w najlepsze. Z tego powodu portal deccoria.pl postanowił porozmawiać z członkiem ekipy produkcji, czyli niezwykle lubianym przez widzów Wiesławem Nowobilskim. Mężczyzna zdradził, jak przebiega współpraca na planie. Okazało się, że szybko złapał kontakt z nową prowadzącą.

- Odnoszę wrażenie, jakbym znał ją już kilka lat, a w rzeczywistości spędzamy ze sobą dopiero drugi dzień - zaczął budowlaniec.

Bartosz Krupa/East News

Zobacz także: Katarzyna Dowbor szczerze o Elżbiecie Romanowskiej w "Nasz Nowy Dom". Wiedziała, że ją zastąpi?

W dalszej części wypowiedzi mężczyzna nie szczędził Elżbiecie Romanowskiej komplementów. Z jego słów wynika, że ekipa zaakceptowała nową prowadzącą. Podobno motywuje współpracowników do pracy, dzięki swojej niezwykłej energii.

- Ela weszła na wesoło, pozytywnie. Rozpiera ją energia, którą daje każdemu, kto jest na planie. Już widzę i mogę stwierdzić, że ta współpraca będzie się naturalnie i szybko rozwijała. Jej energia jest zaraźliwa i napędza wszystkich do działania - przyznał Nowobilski.

Reklama

Jesteście ciekawi nowego sezonu "Nasz nowy dom"?

ADAM JANKOWSKI/REPORTER