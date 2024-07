Udział w show "Taniec z Gwiazdami" to nie tylko możliwość pokazania się szerokiej publiczności, ale i doskonała okazja do zarobku. Super Express podał, ile ponoć dostają wszystkie gwiazdy 5. edycji za jeden odcinek tanecznego show. Według tabloidu, są to głodowe stawki.

Ile zarabiają uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"?

Dlaczego głodowe? Kiedyś za jeden odcinek Kasia Figura zażądała aż... 50 tysięcy złotych. Dziś ta kwota została podzielona na wszystkich uczestników 5. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Najwięcej, bo aż 7 tysięcy za odcinek otrzymuje Elżbieta Romanowska. Izu Ugonoh inkasuje 6 tysięcy złotych, zaś Julia Wróblewska, Kasia Stankiewicz, Dorota Chotecka i Andrzej Krzywy mogą liczyć na około 5 tys. złotych za odcinek. Waldemar Błaszczyk otrzymuje 4 tysięcy za tydzień, aktorki Joanna Opozda i Anna Karczmarczyk po 3 tysiące. Na końcu listy jest Nikodem Rozbicki ( ponad 2 tys.) oraz Rafał Jonkisz, który otrzymuje „tylko” 2 tysiące złotych. Czy są to rzeczywiście głodowe stawki?

