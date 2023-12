Ela Romanowska zaskoczyła nowym zdjęciem z planu piosenki "Święta Marzeń" u boku znanej gwiazdy Polsatu. Obie panie wyglądają niemalże identycznie. Internauci zaczęli zadawać pytania dotyczące ich pokrewieństwa i stwierdzili, że wyglądają, jak siostry. Spójrzcie tylko na to zdjęcie!

Elżbieta Romanowska znalazła w Polsacie siostrę bliźniaczkę? Sami zobaczcie!

W mediach zrobiło się głośniej o Eli Romanowskiej, gdy się okazało, że to ona zastąpi Katarzynę Dowbor w programie "Nasz nowy dom". Wiele osób nie było zadowolonych z takiego obrotu spraw, ale z czasem widzowie przywykli do tego, że to ona będzie pojawiać się na ekranach ich telewizorów. Ostatnio Polsat nagrywał piosenkę "Święta Marzeń" z udziałem największych gwiazd stacji w tym Eli Romanowskiej, Krzysztofa Ibisza, Joanny Liszowskiej, Macieja Dowbora i wielu innych. Teraz prezenterka postanowiła pochwalić się zdjęciem za kulisy u boku koleżanki z planu — ich podobieństwo jest zniewalające.

Elżbieta Romanowska Piętka Mieszko/AKPA

Ela Romanowska postanowiła wrócić wspomnieniami do dnia, w którym to pojawiła się na planie piosenki świątecznej Polsatu. Na Instagramie prezenterki pojawiło się nowe zdjęcie u boku Ewy Wachowicz — obie panie są na nim niemalże identyczne.

Ten moment gdy idąc do pracy uświadamiasz sobie ze jesteś siostrą Miss @ewawachowicz No powiem Wam bezcenne !!! @ewawachowicz kocham Twoja wierna fanka Ela — napisała Ela Romanowska.

Podobieństwo Romanowskiej i Wachowicz nie umknęło również internautom, którzy stwierdzili, że obie panie wyglądają, jak siostry. Odeta Moro zasugerowała, że prezenterki mogą mieć wspólną prababcię. Ela Romanowska nie mogła przejść obok tego komentarza obojętnie.

Jestem w szoku. Znam Was obie i jakbym razem pierwszy raz na oczy widziała…. Wspólna prababcie może? — napisała Odeta

Trzeba sprawdzić drzewa genealogiczne — odpowiedziała Ela Romanowska.

Ach ten słowiański urok. To nie konkurs piękności, ale trudno wybrać, która z Was piękniejsza! Kochamy obie

Wow!Podobne! Piękne Panie!

Ślicznie jak siostry — czytamy dalej w komentarzach.

A wy myślicie, że Ela Romanowska i Ewa Wachowicz są do siebie podobne?

