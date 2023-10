Po tym, jak stacja Polsat ogłosiła, że nastąpiła zmiana prowadzącej "Nasz nowy dom", a Katarzynę Dowbor zastąpi Elżbieta Romanowska, fani nie kryli zdziwienia taką decyzją - domagali się wręcz przywrócenia dotychczasowej prowadzącej, a niektórzy wprost komentowali, że nie będą oglądać już programu. Teraz nagrania do odcinków, które widzowie zobaczą jesienią, ruszyły pełną parą. O ich przebiegu opowiedziała Elżbieta Romanowska. Jak radzi sobie na planie?

Odkąd okazało się, że Elżbieta Romanowska poprowadzi nowe odcinki "Nasz nowy dom", zdania fanów są zdecydowanie podzielone. Jedni są pewni, że gwiazda doskonale poradzi sobie w tej roli, jednak spora grupa telewidzów ma żal do Polsatu o niespodziewane zwolnienie Katarzyny Dowbor. Niezależnie od opinii fanów zmiana w "Nasz nowy dom" staje się faktem: ruszyły nagrania do nowej edycji programu, a jeden z odcinków jest nagrywany w podwarszawskim Piasecznie.

Przy okazji nagrań Elżbieta Romanowska opowiedziała "Przeglądowi Piaseczyńskiemu" o atmosferze, jaka panuje na nagraniach do nowego sezonu "Nasz nowy dom".

Elżbieta Romanowska dodała także, że głównym celem, który przyświeca jej i całej ekipie jest wprowadzenie zmian w życiu rodzin, które naprawdę ich potrzebują.

- Bo to, co robimy ma swój „happy end”. Myślę, że te wszystkie remonty, które przeprowadzamy i będziemy przeprowadzać mam nadzieję, to są takie momenty, dzięki którym ci ludzie, którzy naprawdę swoje doświadczyli w życiu, i to przykrych bolesnych rzeczy, mogą odciąć się od tego wszystkiego grubą krechą i zacząć żyć od nowa - dodała Elżbieta Romanowska w rozmowie z "Przeglądem Piaseczyńskim".