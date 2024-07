Ciąża Elizy z Warsaw Shore była dla wielu szokiem. Nikt nie wierzył bowiem, że notoryczna imprezowiczka może być matką, szczególnie mając za partnera Trybsona, który mógł się pochwalić podobną reputacją. Ciąża aspirującej celebrytki przebiega jednak spokojnie i para próbuje udowodnić, że może być odpowiedzialnymi rodzicami. Choć internauci i tak czyhają na ewentualne wpadki. Przypomnijmy: Dawne nawyki wzięły górę? Ciężarna Eliza imprezuje z koleżanką z programu

Poród dziewczyny zbliża się wielkimi krokami, a Eliza i Trybson postanowili udokumentować jej błogosławiony stan specjalną sesją zdjęciową. Na ich Facebooku pojawiła się pierwsza fotka, na której przyszła mama dumnie pręży już naprawdę spory brzuszek. Zakochani przygotowują się też do porodu od strony praktycznej - Eliza regularnie odwiedza szkołę rodzenia, co również udokumentowano zdjęciem. Wygląda na to, że oboje rzeczywiście bardzo odpowiedzialnie podeszli do wydarzenia, jakim będą narodziny ich pierwszego dziecka.

Poniżej ciężarna Eliza z Trybsonem. Będą dobrymi rodzicami?

