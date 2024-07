Eliza Wesołowska i Paweł Trybała zwany Trybsonem pokazali na Instagramie swoją drugą córkę Kornelię Dianę. Mała urodziła się 20 sierpnia i ma dopiero dwa tygodnie. Eliza jest zachwycona tym, że córeczka jest spokojna i grzeczna, tylko śpi i je. Jak wygląda? Zobacz na zdjęciu.

Moje złote dziecko ???????? Kornelka całymi dniami grzecznie śpi ???????? tak sie cieszę ???????? to wynagrodzenie za Vike, która od urodzenia była małym lobuzem ???? malo co spala i ciągle trzeba było ja nosić ???? Oby Kornelce tak zostało ???? - napisała Eliza Wesołowska.

Rodzina jest w komplecie. Eliza i Paweł mają jeszcze jedną córkę Viktorię, która ma dwa latka. Kto by pomyślał, że ta para imprezowiczów będzie tak bardzo cieszyła się z rodzinnego życia i wychowywania córek. Dzieci są dla nich najważniejsze!

Trybson ma teraz trzy kobiety w domu i nazywa je swoimi księżniczkami. Dziękuje też Elizie za to, że sprawiła, że jest teraz szczęśliwym człowiekiem.

To Ona @elizka_wesolowska ! Nosiła je obie tyle pod sercem ! ???? To Ona rodziła w cierpieniach , To Ona dała mi te piękne księżniczki :) ???????? Kocham Was ! Moje księżniczki! :) - napisał Trybson pod jednym ze zdjęć z córką Kornelią i Elizą.