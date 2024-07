Edyta Pazura opowiedziała o przyjaźni z Anitą Sokołowską! Panie zaprzyjaźniły się na planie programu "Top Chef. Gwiazdy od kuchni". Obie nie ukrywają, że świetnie się dogadują i doradzają sobie w wielu kwestiach. Edyta Pazura rzadko bywa na salonach, ale ostatnio pojawiła się na premierze dania Anity Sokołowskiej, które będzie serwowane w warszawskiej restauracji Signature.

Co zdradziła nam o swojej relacji z Anitą Sokołowską?

My z Anitą często do siebie piszemy, dzwonimy, także w tym kontakcie stale jesteśmy. Mam nadzieję, że tak zostanie, ale ja jestem taka, że jak ktoś mi wpadnie w oko i zdobędzie moje serce, to absolutnie podtrzymuję wtedy kontakt i przyjaźń. To jest chyba największy kapitał, jaki wyniosłam z programu, że spotkałam Anitę. Zaczęło się od tego, że miałyśmy wspólną garderobę, ale później to się rozwijało w bardzo sympatycznym, fajnym kierunku. Zaprzyjaźniłyśmy się, mamy wspólny język. Ja jestem trochę spokojniejsza, Anita szalona. Wspaniale się uzupełniamy, także to jest taka dobra dusza moja.