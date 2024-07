Edyta Olszówka to jedna z gorzej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Stylizacje aktorki uchodzą za kiczowate i, póki co, nie zyskały sympatii żadnego krytyka mody. Nie przeszkodziło to jednak aktorce w podpisaniu kontraktu z marką kosmetyczną, która wprost przeciwnie - jest zachwycona jej urodą i stylem. Przypomnijmy: Olszówka znów straszy na salonach

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Olszówka podpisała kontrakt z marką Bielenda. Gwiazda będzie reklamować kremy nadające "młodzieńczego blasku". Dlaczego akurat Edyta została wybrana na gwiazdę kampanii reklamowej?

- Aktorkę wybrano na ambasadorkę ze względu na naturalną, niebanalną urodę, silny charakter, wszechstronność i umiejętność inspirowania swoimi dążeniami. To wyrazista osobowość, która w najlepszy sposób uosabia wizerunek aktywnej, nowoczesnej Polki - zdradza AfterParty.pl osoba współpracująca z marką.

Czy Edyta Olszówka zachęca was do zakupu specyfików polskiej marki? Zobaczcie zdjęcia z backstage'u sesji":

Charakterystyczne stylizacje Edyty Olszówki: