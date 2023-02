Cieszymy się, że XXI Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy wspierają wielkie gwiazdy! Wśród nich jest Doda Rabczewska , Edyta Herbuś , Ola Kwaśniewska , Kamil Bednarek , Maciej Musiał i wielu, wielu innych. Kilkoro z nich m.in. Ola Kwaśniewska, Michał Piróg i Edyta Herbuś wystąpili w spocie reklamowym promującym XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Jako redakcja kochająca modę i styl nie mogliśmy się powstrzymać przed skomentowaniem stylizacji gwiazd. Kochamy skórzane kurtki Piróga i Kwaśniewskiej! Są boskie, a szary płaszczyk Edyty Herbuś wpisujemy na świąteczną listę życzeń. Nasz serwis patronuje akcji E-SERCE , dlatego zachęcamy do przyłączenia się do niej. My już to zrobiiśmy. To samo zrobiły gwiazdy, więc do dzieła! Podpowiedź jak to zrobić w poniższym filmie: Zobaczcie jak wyglądała praca na planie do spotu reklamowego: