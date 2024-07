W prasie na dobre rozpoczął się sezon letnich okładek. Na czołówka kobiecych pojawiają się gwiazdy w letnich stylizacjach i kostiumach kąpielowych odsłaniając w ten sposób swoje ciała. Jednak nie każda z nich ma idealne proporcje. W takiej sytuacji wchodzą graficy, którzy starają się poprawić naturę. Niestety nie zawsze wychodzi im to dobrze. W zeszłym tygodniu pokazywaliśmy wam Annę Dereszowską z "Elle", której ciało wygląda jakby było z plastiku, a dziś mamy dla was "Cosmopolitan" z niepodobną do siebie Edytą Herbuś. Zobacz: UPS: Co graficy zrobili z ciałem Dereszowskiej? Wygląda jak z plastiku

Tancerka pojawiła się na okładce lipcowego "Cosmo" w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym podkreślającym jej zgrabną figurę. Szkoda tylko, że graficy przesadzili trochę z retuszem jej twarzy, gdyż na pierwszy rzut oka podobna jest do Weroniki Rosati. Oprócz tego bransoletki, które ma na sobie wbijają się w jej udo.

Co sądzicie o okładce Cosmopolitan z Edytą Herbuś?

