Edyta Górniak w półfinale The Voice of Poland

Wczoraj odbył się półfinał programu The Voice of Poland. Jurorzy wyłonili finałową czwórkę wokalistów, którzy już za tydzień powalczą o zwycięstwo w trzeciej edycji show. Nie obyło się bez wielkich emocji i dylematów, przed którymi stanęli trenerzy. Przypomnijmy: "Nie rozważę zaproszenia do następnej edycji"

Tradycyjnie już wśród trenerów brylowała Edyta Górniak. Na półfinał gwiazda zdecydowała się na małą metamorfozę - znów mogliśmy zobaczyć ją w gęstych lokach. Po raz kolejny Górniak postawiła też na bardzo seksowną i dziewczęcą stylizację. Do koszuli w kratę dobrała skórzaną mini i długie kozaki na szpilce, w których wyglądała obłędnie. Edyta chętnie pozowała fotografom i widać, że świetnie czuła się w takiej odsłonie. Ciekawe, czy i tym razem diwa stylizowała się sama?

Tak Edyta Górniak wyglądała wczoraj na planie "The Voice":