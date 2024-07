1 z 5

Dzisiaj odbył się półfinał The Voice Of Poland, gdzie wyłoniono finałową czwórkę wokalistów, którzy już za tydzień powalczą o zwycięstwo w trzeciej edycji show. W poprzednim odcinku nie brakowało emocji, a największą ozdobą był fenomenalny występ Edyty Górniak. Przypomnijmy: Spektakularny występ Edyty w The Voice

W dzisiejszym odcinku również nie brakowało emocji i dało wyczuć się sporo nerwów w szeregach jurorów, którzy musieli zdecydować o losie utalentowanych ludzi ze swoich zespołów. Najwięcej wątpliwości miała Górniak, która po występach Arka Kłusowskiego i Michała Grobelnego powiedziała nawet, że poziom jest tak wysoki, iż nie przyjmie propozycji udziału w kolejnej edycji "The Voice", gdyż po prostu sprawiedliwy wybór nie jest możliwy.

Nie rozważam nawet przyjęcia zaproszenia do kolejnej edycji, bo uważam, że oboje (Michał i Arek) zasługujecie na przejście do finału. Wybór między tak zdolnymi ludźmi jest strasznie ciężki, reguły są straszne i nieubłagane - powiedziała Edyta.

Ostatecznie jednak wyłoniono finałową czwórkę. Kto się w niej znalzł? Sprawdźcie naszą galerię: