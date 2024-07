W sobotę wystartował pierwszy odcinek trzeciej edycji "The Voice of Poland" realizowany na żywo. Spowodowało to, że widzowie mogli obejrzeć bardzo emocjonujące show, a jurorzy z Edytą Górniak na czele, często szli na tzw. "żywioł" i nie brakowało zabawnych sytuacji w interakcjach z uczestnikami. Przypomnijmy: "Kocham mężczyzn, ale jak patrzę na Ciebie..."

Górniak w sobotnim ćwierćfinale zachwyciła też swoją stylizacją. Diwa postawiła na bardzo seksowny look, w którym główną rolę odgrywała bluza z wizerunkiem tygrysa i mocno podkreślająca figurę skórzana spódnica. Wszyscy, którzy chcieli pochwalić za tę stylizację stylistki z programu, muszą jednak się wstrzymać ze słowami uznania.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, w ostatnią sobotę Edyta postanowiła, że wystylizuje się na program w pełni samodzielnie. Stylizacja była jej pomysłem, a efekt tak spodobał się Górniak, że niewykluczone, iż taki stan rzeczy potrwa dłużej!

Edyta miała pomysł na swoją stylizację w sobotę i nie ma co ukrywać, że wyglądała świetnie. Być może zachęcona wieloma komplementami uznała, iż w kolejnych odcinkach również nie będzie potrzebowała pomocy stylistów. Wszyscy są ciekawi, co zaprezentuje następnym razem - zdradza w rozmowie z nami osoba z produkcji show.

Trzeba przyznać, że samodzielność wokalistki wychodzi jej na dobre. Podobała wam się jej stylizacja w ostatnim odcinku "The Voice"?

Edyta na konferencji prasowej "The Voice of Poland":