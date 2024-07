Szafa Edyty Górniak zdaje się nie mieć granic i jak się domyślacie nie oszczędza ona na swojej garderobie.

Nawet na na zwyczajną rzecz, jak T-shirt potrafi wydać kilkaset złotych.

Nie tak dawno widzieliśmy jak ubraną w prosty biały T-shirt z kolekcji Play japońskiej marki Comme des Garcons. Z pośród milionów innych białych koszulek wyróżnia go czerwone serce, które zaprojektował w 1999 roku polski grafik Filip Pągowski. Jego cena to ok. 430 złotych.

A w zeszły weekend w „Pytaniu na Śniadanie" piosenkarka pojawiła się w ciemnej koszulce z charakterystycznym nadrukiem, bardzo modnej ostatnio projektantki Victorii Beckham (kosztuje 1065 zł).

Czy uważacie, że takie T-shirty to dobra inwestycja?

Koszulka marki Comme des Garcons

Koszulka z kolekcji Victorii Beckham