W tym roku Edyta Górniak obchodzi 25-lecie pracy artystycznej. Z tego powodu przygotowała dla fanów specjalną trasę koncertową i sama postanowiła zmienić coś w swoim życiu.

Artystka uświetniła także tegoroczny festiwal w Opolu, gdzie miała swój recital. Powrót do rodzinnego miasta był wyjątkowy nie tylko ze względu na koncert, ale także dlatego, że diwa po latach spotkała się z matką. Górniak miała jej za złe między innymi to, że podczas konfliktu z Dariuszem K., pani Grażyna Jasik, nie stanęła po jej stronie podobnie jak wtedy, kiedy oskarżyła swojego ojczyma o to, że ją bije i zamyka w domu za karę. Pierwsze pojednanie miało miejsce w Wielkanoc:

W Wielkanoc Edyta po raz pierwszy zadzwoniła do mamy i powiedziała, że wybacza jej wszystko, co mama zrobiła przeciwko niej. Od tamtej pory miały kontakt telefoniczny, ale dopiero teraz Edyta czuła się gotowa, by się z nią zobaczyć - zdradza w "Party" znajomy gwiazdy.

Podobno niebawem pani Grażyna ma przyjechać do Warszawy, ponieważ chce spędzić trochę czasu z córką i wnukiem.





