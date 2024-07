Wczoraj TVP ogłosiło nowy skład trenerski trzeciej edycji "The Voice of Poland". Wiele emocji wzbudził udział w programie Edyty Górniak. Wokalistka ma małe doświadczenie w tego typu produkcjach. Oceniała już gwiazdy w show "Jak oni śpiewają" oraz była trenerką w "Bitwie na głosy". Zobacz: To już pewne! Edyta Górniak w jury "The Voice"! A razem z nią...

Edyta w rozmowie z portalem Onet.pl opowiedziała dlaczego zdecydowała się wziąć udział "The Voice":

- Przyjęłam zaproszenie do udziału w tej trzeciej edycji "The Voice" dlatego, że lubię podziwiać, lubię się zachwycać, lubię piękno, lubię się wzruszać pięknem i poluję na piękno. Dzisiaj jest jego nie wiele, a jeśli jest to poukrywane. Mam nadzieje, że ten program wyeksponuje fajne dusze. Na to liczę. Będę szukała prawdy w ludziach. Dlatego, że dzisiaj bardzo dużo jest nieprawdy, plastiku, dużo sztuczności, bylejakości. Mam nadzieję na odkrycia, bo to jest bardzo budujące i liczę na to, że będzie się można kimś zafascynować.

Gwiazda opowiedziała również, jak czuje się w roli sędziego, który może zadecydować o dalszym losie wokalisty, który chce się przebić.

- Mimo upływu czasu ja się bardziej czuję w roli bycia ocenianym, niż w roli osoby, która ocenia. Ta rola, której się nauczyłam w życiu, czyli przyjmowania ocen, jest mi zupełnie naturalna. Natomiast ocenianie kogoś jest często trudne. Chciałabym zawsze pozostać sobie wierna i uczciwa. To oznacza, że muszę być otwarta. Jeśli moja ocena jest wysoka, to jest wysoka. Jeśli natomiast nie jest, to myślę, że nie będę umiała tego ukryć. Nie potrafię oszukiwać swoich własnych "czujek", a czujki mam bardzo mocne. Nie łatwo jest mnie oszukać - stwierdziła Górniak w rozmowie z Onetem.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Edyta wypadnie w roli trenera "The Voice". Z pewnością możemy liczyć na to, iż wokalistka dostarczy nam wielu emocji, których ze względu na jej temperament nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

