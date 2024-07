Od kilku tygodni emocje związane z programem "The Voice of Poland" sięgały zenitu. Po tym jak Justyna Steczkowska i Patrycja Markowska zrezygnowały z dalszej pracy w muzycznym show, tabloidy natychmiast rozpoczęły spekulacje na temat tego kto je zastąpi. Nazwiska padały różne, nierzadko zaskakujące - Kasia Nosowska, Monika Brodka, czy nawet... Alicja Janosz. Tydzień temu "Party" zdradziło, że producenci negocjują posadę w jury z Edytą Górniak. Ostatecznie udało się zakończyć rozmowy z sukcesem! Przypomnijmy: "Edyta przyciąga widzów jak magnes"

Dzisiaj potwierdził informację tę magazyn "Flesz" - Edyta Górniak w jury "The Voice of Poland 3"! To jednak nie ostatnia niespodzianka. Drugie wolne miejsce zajęła znana z przeboju "Chcemy tylko tańczyć"... Marysia Sadowska.

"Flesz" twierdzi, że obie gwiazdy rewelacyjnie wypadły na nagraniach próbnych. Nic dziwnego, Edyta ma za sobą spore doświadczenie zdobyte w programie "Jak oni śpiewają" i ponad 20 lat pracy na scenie, a Marysia Sadowska przez wiele lat była gwiazdą telewizyjną, również w USA i Japonii. Ostatecznie jednak zrezygnowała z kariery za daleką granicą poświęcając się ambitnym projektom w Polsce - nagrywaniu płyt jazzowych i reżyserii filmu "Dzień kobiet", co odbiło się na jej budżecie. Zobacz: "Mam niezapłacone rachunki. Nie stać mnie na kawę"

Panie dołączą do Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona z Afromentalu. Program niezmiennie poprowadzą: piękna Marika i Tomasz Kammel, a także Maciej Musiał.

