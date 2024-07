Edyta Górniak stara się przynajmniej raz w roku zrobić sobie dłuższy urlop, który spędza najczęściej w Tajlandii. Gwiazda nie ukrywa, że jest to jedno z jej ulubionych miejsc na ziemi. Wokalistka opublikowała ostatnio kilka zdjęć z ostatniego pobytu tam i wobec rajskich widoków ciężko dziwić się takiemu wyborowi. Przypomnijmy: Górniak bez makijażu na egzotycznych wakacjach. Pochwaliła się pięknymi zdjęciami

Okazuje się, że nie tylko piękna pogoda i rajskie plaże mają znaczenie przy wyborze takiego miejsca na wypoczynek Górniak. Gwiazda znana jest z zamiłowania do natury, a najdalsze zakątki świata pozwalają jej na oderwanie się od cywilizacji, co ma również przełożenie na jej dietę. W rozmowie z AfterParty.pl Edyta przyznała, że podczas swoich podróży ma niepowtarzalną okazję naprawdę zdrowo się odżywiać i, jak sama to określa, mineralizować swój organizm. Jako przykład przytacza kanapki... z liści. Brzmi zaskakująco? Diwa zapewnia, że to prawdziwe smakołyki.



Jeżeli jadę w daleki fragment świata i częstują mnie kanapkami z liści to uważam, że jest to niezwykłe. Oczywiście na początku byłam bardzo zdziwiona, jak to zjeść kanapkę z liśćmi, a nie z chlebem, po czym okazało się, że one są bardzo smaczne. Najpierw pokazano mi jak je sadzą, potem jak one rosną, na której plantacji, że ich nie trzeba trzeba myć, że one mają specjalną ziemię i te liście są przepyszne. Więc zrobiłam takie zdjęcie, jak odżywiam się zupełnie inaczej czasami czyli nie jem chleba i innych takich rzeczy popularnych, natomiast jem kanapki zrobione z różnych ziaren, bardzo drobno posiekanych np. imbiru, cebuli, pestek różnych, które są zawinięte w liść i czasami można do tego dodać sos z jabłka. Ja uwielbiam takie jedzenie. Bardzo lubię te podróże, bo odżywiam, mineralizuję mój organizm po to, żeby mieć taki balans, między tym, czym nas karmią tutaj na co dzień - opowiadała w rozmowie z nami Górniak.