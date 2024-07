1 z 12

Edyta Górniak rzadko pojawia się na oficjalnych uroczystościach, ale kiedy już tak się stanie to jest prawdziwą ozdobą. Podczas wczorajszej gali "Viva! Najpiękniejsi 2014" Edyta zachwyciła swoim występem na scenie, a także dwiema wyjątkowymi kreacjami od największych polskich projektantów. Po raz kolejny wszystkie oczy były zwrócone właśnie na nią. Przypomnijmy: Najpiękniejsza gwiazda na gali Vivy!: Edyta Górniak zachwyciła w dwóch kreacjach

Wpatrzony był również ukochany gwiazdy, Piotr Schramm. Prawnik obserwował Edytę podczas jej występu, a gdy ta udzielała wywiadów i pozowała do zdjęć, słał uśmiechy i pocałunki. Po zakończeniu imprezy Piotr opuścił Ufficio Primo wraz z ukochaną i oboje odjechali do domu. Górniak odjeżdżając spotkała jeszcze grupkę fanów i znalazła czas na autografy, a w "zwykłej" stylizacji wyglądała naprawdę świetnie. To był jej wieczór!

Zobacz Edytę Górniak i Piotra Schramma opuszczających galę "Vivy!":