Zaledwie dwa miesiące temu Edyta Górniak zaprezentowała teledysk do piosenki "Consequences". Wideo już doczekało się ponad pół miliona wyświetleń na oficjalnym kanale gwiazdy w YouTube i robi furorę na listach przebojów stacji muzycznych. Gwiazda mogłaby jeszcze przez kilka miesięcy bazować na tym sukcesie, ale to by było zupełnie nie w jej stylu.

Reklama

Zobacz: Edyta i jej seksowne ciało w nowym teledysku

Edyta Górniak szanuje i kocha swoich fanów do tego stopnia, że postanowiła im sprawić niezwykłą niespodziankę z okazji swoich imienin. Od wczoraj na swoim Facebooku diwa zapowiadała premierę tajemniczego klipu, który zaprezentowała zaledwie kilkanaście minut temu! Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl projekt powstawał od kilku tygodni w wielkiej tajemnicy.

Zaskakujące jest, że klip nie promuje żadnej piosenki z ostatniej płyty Edyty "MY", a... został nagrany do polskojęzycznej wersji ostatniego singla "Consequences". Tym razem pod tytułem "Co tylko chcesz".

Zobacz: Światowe gwiazdy śpiewają przeboje Edyty Górniak

Zobacz także

Reklama

Przypomnijmy jak Edyta pracowała nad poprzednim teledyskiem, do piosenki "Consequences":