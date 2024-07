7 z 8

Jeden z pierwszych i chyba najbardziej znanych w Europie coverów Edyty Górniak. "One & One" w wykonaniu Marii Nayler, którą do współpracy zaprosił producent muzyki elektronicznej Robert Miles. Tę wersję przeboju Edyty do dzisiaj można posłuchać w polskich rozgłośniach radiowych. Nie wiedzieć czemu grają ją częściej niż oryginał. Za granicą za to odwrotnie. Zobaczcie teledysk francuskiego duetu:

Wersja Edyty Górniak z płyty "Edyta":