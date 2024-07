Występy Edyty Górniak podczas festiwalu Sopot Top of the Top miały być prawdziwą ozdobą imprezy i fani gwiazdy nie mogą czuć się zawiedzeni. Pierwszego dnia festiwalu diwa dwukrotnie gościła na scenie Opery Leśnej i zachwyciła publiczność. Przypomnijmy: Górniak przyćmiła światowe gwiazdy. To była jej noc!

Prawdziwym wydarzeniem będzie jednak występ Edyty podczas sobotniej nocy, gdzie zaprezentuje się na scenie z mini-recitalem. Jej show zwieńczy cały festiwal i gwiazda dołożyła wszelkich starań, aby znów zaskoczyć i zachwycić wszystkich. W rozmowie z AfterParty.pl Górniak uchyliła rąbka tajemnicy, czego możemy się spodziewać dziś w Sopocie.



Będzie utwór z mojej ostatniej płyty "MY", będzie też utwór z mojej pierwszej międzynarodowej płyty i utwór, który przygotowałam w zupełnie nowej oprawie. Bardzo często miałam duety wokalne i z fortepianem, natomiast nigdy nie zrobiłam duetu z gitarą elektryczną, rockową. Więc postanowiłam się z tym zmierzyć i będzie to duet wokal-gitara. Zagramy 3 utwory z moim zespołem - pierwszego wieczoru było bardziej nostalgicznie, te ballady były takie do "przytulania", a dzisiaj będziemy grali mocniej, rockowo. Tyle mogę zdradzić - wyznała w rozmowie z nami gwiazda.

Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć AfterParty.pl, utworem z "MY" będzie hit "Teraz - tu". Po raz kolejny usłyszymy też Edytę interpretującą "Nothing Else Matters" z repertuaru Metalliki. Ostatnia piosenka to prawdziwa niespodzianka, która ucieszy najwierniejszych fanów artystki, utwór "Linger" z debiutanckiej europejskiej płyty.

W oczekiwaniu na występy Edyty polecamy oba wczorajsze.

