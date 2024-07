1 z 19

Jedną z tegorocznych mega gwiazd Sopot Top of the Top Festival 2013 jest Edyta Górniak. Wokalistka pojawiła się podczas pierwszego dnia imprezy i potwierdziła swoim występem, że w kompleksy może wprowadzić nawet światowe gwiazdy. Diwa wzięła udział zarówno w koncercie "Life Is Life", podczas którego wykonała cover piosenki "The Power of Love", podczas którego w Operze Leśnej publiczność wstała w krzeseł i skandowała jej imię, jak i zaśpiewała duet z kanadyjskim wokalistą Mattem Duskiem.

Zobacz: Edyta nagrała duet ze światową gwiazdą

Podczas wieczoru Edyta zaprezentowała się w dwóch stylizacjach. Pierwsza składała się z wąskich metalicznych spodni, klasycznej białej koszuli oraz złotych Loubotinów wysadzanych kamieniami i ćwiekami. Na drugi występ Edyta zaprezentowała czarny total look przełamany neonowymi butami. Górniak wyglądała ślicznie w bluzce Tara Jarmon, skórzanych spodniach Ochnik i szpilkach DeeZee.

Zobacz: Edyta Górniak ma buty za 13 tysięcy złotych

Przypomnijmy, że wokalistka wystąpi również podczas drugiego dnia festiwalu z mini recitalem na sam koniec imprezy. Jeszcze dzisiaj zdradzimy, co zaśpiewa.

Która stylizacja Edyty przypadła wam bardziej do gustu?