Ponad rok temu Edyta Górniak związała się ze znanym prawnikiem Piotrem, który wydaje się być idealnym kandydatem na męża piosenkarki. Jednak gwiazda, która rozwiodła się z Dariuszem Krupą, obawia się porażki i woli poczekać z kolejnym ślubem.

Edyta Górniak wie jednak, gdzie chciałaby powiedzieć TAK swojemu ukochanemu!

- Jeśli Edyta zdecyduje się oddać komuś ponownie swoją rękę, to zrobi to w Portugalii, gdzie od kilku lat ma luksusowy apartament- powiedział znajomy piosenkarki w rozmowie z „Faktem”.

Zanim jednak artystka zdecyduje się na ślub, musi mieć pewność, że to z Piotrem chce spędzić resztę życia…

