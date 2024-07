Edyta Górniak z okazji 12-urodzin swojego syna Allana, sprawiła mu wielką niespodzianką. Nie tylko zabrała go na rajskie wakacje do USA. Kupiła mu również... pianino. Czy to oznacza, że Allan pójdzie w ślady słynnej mamy i zostanie muzykiem?

Syn Edyty Górniak zostanie muzykiem?

O tym, że Allan Krupa ma talent muzyczny, przekonaliśmy się już nie raz. Niedawno diwa pochwaliła się nagraniem, jak jej syn śpiewa popularny hit, co zrobiło ogromne wrażenie na jej fanach. Nic dziwnego, że Edyta Górniak chce zainwestować w muzyczną przyszłość syna. Już rok temu kupiła mu konsoletę do miksowania muzyki. Teraz poszła krok dalej. Czy pianino jest odpowiednim prezentem? Jak widać na zdjęciu - na pewno. Allan wolny czas spędza teraz na nauce gry :-)

Allan Krupa dostał pianino!

Syn Edyty Górniak na wakacjach.

Edyta Górniak na wakacjach.