Fani Kayah czekają na to z niecierpliwością i już nie mogą doczekać się wielkiego powrotu wokalistki na antenę stacji TVP. Gwiazda ma zadebiutować w nowym muzycznym programie, który ma pojawić się na antenie już tej wiosny. O czym będzie nowe show? Dowiecie się poniżej.

Kayah wraca do TVP

Kayah jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, która skradła serca słuchaczy takimi utworami jak "Prawy do lewego" czy "Testosteron". Ostatnio było głośno o tym, że piosenka Kayah z "Chłopów" może pojechać na Eurowizję 2024 i choć internauci nie mieli wątpliwości, że piosenkarka zrobiłaby niezłe show na scenie w Malmö, to jednak ten zaszczyt otrzymała Luna z utworem "The Tower". Kilka lat temu wokalistka była również trenerką w pierwszej edycji "The Voice od Poland", co było dla niej ciekawy doświadczeń, ale również bardzo stresującym. Teraz gwiazda ponownie połączy siły z TVP i pojawi się w nowym programie.

Zawsze było bardzo przyjemnie, byłam w doborowym towarzystwie. Było bardzo wesoło, ale i niewesoło, bo bardzo się przejmowałam swoimi wyborami. Bardzo zaprzyjaźniałam się ze swoimi uczestnikami. Sama idea tego, że muszę ich potem nominować i eliminować z programu, była dla mnie czymś koszmarnym. Nie spałam po nocach, źle się z tym czułam. To nie tylko fun, ale też duża odpowiedzialność — powiedziała Kayah w rozmowie z Plejadą.

Kayah Piotr WYGODA/East News

W wiosennej ramówce TVP ma pojawić się nowym program "Muzyka na dobry wieczór". Będzie to cykl monograficznych koncertów, w którym będą pojawiać się gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W pierwszym odcinku ma pojawiać się Kayah, natomiast w kolejnych Lady Pank czy Ewa Farna. W odcinku artyści przypomną swoje największe przeboje i opowiedzą o kulisach związanych z tworzeniem piosenek.

Kayah East News, WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Pierwszy odcinek z cyklu będzie nosił nazwę "Kayah na dobry wieczór" i będzie to wielki powrót wokalistki na antenę TVP. Przypominamy, że w 2017 roku Maryla Rodowicz zaprosiła gwiazdę do udziału w koncercie z okazji 50-lecia jej obecności na scenie, który miał odbyć się na festiwalu w Opolu. Jednak ówczesne władze TVP mieli się nie zgodzić, ponieważ wokalistka krytykowała wówczas władze PiS. Na szczęście po tym, jak nowa koalicja rządząca przejęła władze, 56-latka wraca na antenę stacji. Nowy program "Muzyka na dobry wieczór" zadebiutuje na antenie w piątek 8 marca o godzinie 20.50. Będziecie oglądać?

