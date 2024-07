To będzie rewolucja w życiu Edyty Górniak (41)! Przez ostatnie lata artystka – po nieudanym małżeństwie – dzięki odwadze i determinacji odmieniła swoje życie, by znów było szczęśliwe i spokojne. Umacniała też swoją pozycję na rynku muzycznym. Teraz emanuje z niej siła i pewność siebie. To zasługa nie tylko jej ostatnich życiowych doświadczeń i przemyśleń, ale i udanego związku – który podobno już niebawem zostanie sformalizowany!

Choć Edyta kilka lat temu wyznała, że nie planuje już nigdy wyjść za mąż, to ostatnio jeszcze raz rozważyła oświadczyny Piotra. Być może dlatego, że oboje ostatnio poważnie myślą o adopcji dziecka. Ich znajomi twierdzą, że para wybrała już nawet miejsce zaślubin. Jest to mała „niekomercyjna” azjatycka wyspa.

Ceremonia przeprowadzona będzie zgodnie z filozofią buddyjską (na co Schramm już ponoć się zgodził) i ma się odbyć już wiosną przyszłego roku. Nie mamy wątpliwości – to będzie ślub dekady w polskim show-biznesie! (EZ)

