Edyta Górniak (44) ma szanse zarobić niemal pół miliona i to jeszcze w pierwszym kwartale Nowego Roku! Mówi się, że gwiazdorskie stawki w TVP to już przeszłość, ale, jak się okazuje, nie dla wokalistki! Jak donosi "Flesz", gwiazda za sylwestra w Zakopanem zainkasowała ponad 120 tys. złotych! A to dopiero początek okrągłej sumki, która wpłynie na konto artystki. Wszystko wskazuje, że wiosną Edyta znów zasiądzie w jury „Hit, hit, hurra!”.

Finałowy odcinek show obejrzało prawie 2 mln widzów, dlatego władze TVP planują kolejną edycję – zdradziła "Fleszowi" osoba z TVP.

Podobno Edyta Górniak negocjuje kontrakt na 400 tys. złotych, czyli o 50 tys. złotych więcej niż zarobiła na udziale w „The Voice of Poland”! Więcej w nowym "Fleszu"!

Edyta Górniak podczas Sylwestra w Zakopanem zaśpiewała dwie piosenki!

Nowy Rok gwiazda spędziła z rodziną.

