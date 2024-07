Ten rok jest dla Edyty Górniak niezwykle pracowity - występy na dużych festiwalach, praca nad ósmą płytą i udział w The Voice of Poland. Wszystko jednak wskazuje na to, że przyszły będzie prawdziwą rewolucją. Przypomnijmy: To będzie ślub roku! EDYTA GÓRNIAK WYCHODZI ZA MĄŻ

To nie koniec zmian w życiu diwy. Ostatnio Górniak udzieliła wywiadu serwisowi TVP Info, w którym pytania mogli zadawać jej internauci. Nieoczekiwanie jeden z nich zapytał Edytę o plany dotyczące powiększenia rodziny. Co odpowiedziała?

Tak, chciałabym mieć jeszcze dwoje dzieci

Jeszcze niedawno gwiazda mówiła o posiadaniu córeczki, teraz jednak ma większe plany. Przy okazji wypowiedziała się też na temat nadchodzącej, ósmej już płyty studyjnej. Jej premiery możemy spodziewać się pod koniec tego roku, choć Edyta zastrzega, że nie wszystko w tej materii zależy od niej.

Bardzo chciałabym, aby nowe utwory zamknięte w płytę miały swoją premierę pod koniec roku, ale w dużej mierze zależy to od kondycji zdrowia całego naszego team'u. Aura jesienna to czas trudny dla utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej - wyjaśnia.

Nam pozostaje trzymać kciuki za powodzenie w obu tych sferach - prywatnej i zawodowej!

