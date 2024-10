Tylko u nas - Qczaj po raz pierwszy potwierdza pojawiające się od jakiegoś czasu plotki o jego rozstaniu z tancerzem, Tomaszem Nakielskim. Trener fitness i prezenter telewizyjny, podczas prezentacji ramówki telewizji Romance TV Polska, w rozmowie z Party.pl zdradził również, jakie ma dziś relacje z byłym partnerem.

Qczaj i Tomasz Nakielski o swoim związku poinformowali fanów dwa lata temu, w czerwcu 2022 roku, podczas wspólnych wakacji. Niestety, ich związek dziś należy do przeszłości - Daniel nie jest zbyt wylewny w komentowaniu swojego życia prywatnego, ale chce być uczciwy ze swoimi fanami i obserwatorami, dlatego w rozmowie z Party.pl postawił sprawę jasno i odniósł się do wszelkich plotek o rozstaniu z Tomaszem:

Nie potwierdziłem tego, bo potrzebowałem się tym zaopiekować. To będzie mój jedyny komentarz, nie będę nad tym się rozwodził - miałem to napisać, ale to powiem - rozstaliśmy się z Tomaszem, natomiast nadal się wspieramy. Jest to dla mnie czas, który muszę sobie przeżyć, ale już nie jesteśmy razem.

mówi nam Qczaj