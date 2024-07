Ostatnio coraz częściej na wydarzeniach publicznych pojawia się finalistka "Top Model" Michalina Manios, która ma całkiem spore szanse by zawojować rodzimy rynek. Jest młoda, ładna i do tego wzbudza kontrowersje swoją nietypową historią. To zobowiązuje. Aby osiągnąć swój medialny cel Michalina nawet profesjonalnie zaczęła pozować paparazzim do zdjęć. Chyba jednak zbyt poważnie podeszła do zadania, bo pozy wyglądają bardzo nienaturalnie i sprawiają wrażenie jakby Manios ćwiczyła je wcześniej w domu... przed lustrem.

