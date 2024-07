Dzisiaj jubileuszowy koncert Top Trendów. Z tej okazji stacja Polsat stanęła na wysokości zadania i do Sopotu sprowadziła wielkie gwiazdy. Wystąpią m.in. Ich Troje (choreografię do występu zrobiła Weronika Grycan!), Video i Volver, a także Edyta Górniak, która otworzy cały koncert piosenką "I Will Always Love You" Whitney Houston.

W drugiej części sopocką publicznością rozgrzeją młodzi, obiecujący artyści, którzy będą rywalizowali w koncercie "Trendy". Wśród nich zobaczymy m.in. Kasię Wilk, Hanię Stach, Julę, Mikę Urbaniak i Margaret.

Na zakończenie zagra kultowy zespół Lady Pank z Januszem Panasewiczem na czele.

Nasza kamera tradycyjnie będzie na backstage'u, gdzie specjalnie dla was będziemy przeprowadzać wywiady z gwiazdami. Pokażemy wam to, czego nie zobaczycie na wizji. Tymczasem poniżej nasze wideo z dzisiejszej konferencji prasowej, na której zapytaliśmy gwiazdy co pokażą na koncercie:

