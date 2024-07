Rihanna pochodząca z gorącego Barbadosu często prezentuje się w stylizacjach plażowych. I trzeba przyznać jest w tym mistrzynią. Zawsze uzupełnia swój look o świetne dodatki. Tak jak było chociażby podczas jej wizyty w Polsce, gdy wypoczywała na jednej z sopockich plaż w pięknym bikini, siateczkowej spódnicy midi i modnym daszku...

Tym razem, na Barbadosie postawiła na błękit i dżins. Miała na sobie retro kostium z wysokimi majtkami i dżinsową koszulę. Do tego fantastyczne błękitne okulary i białe trampki. To sprytny miks trendów z lat 50-tych i 90-tych. Brawo! Aż tęsknimy za latem... Kochamy ten look!

Zobaczcie więcej zdjęć: